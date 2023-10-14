Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Gazze'deki gelişmeleri konuştu. İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasını istedi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, Wang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'de yaşanan çatışmalar ile bu konuda sarf edilen uluslararası çabalar değerlendirildi.
Sivillere saldırıların durdurulması için çağrı
İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasının ve çatışan tarafların uluslararası insancıl hukuka bağlılığının önemini vurguladı.
Bin Ferhan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olan Çin'i Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve kuşatmanın kaldırılması konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.
Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Gazze’liler topraklarından sürülüyor İnsanlık mal mal bakıyor Filistin Kızılayından 'Biz gitmiyoruz' mesajı
Gündem
Gazze’de 22 bin çocuk yetim kaldı! Bu Gazzeli çocuğun gözlerine bak İsrail eğer ölmez de yaşarsa!
Gündem
Türkiye Gazzeli siviller için insani yardım planı yaptı: Türkiye'den gıda ve tıbbi malzeme hamlesi! Üç uçak Mısır'da