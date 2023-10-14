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Dünya Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması
Dünya

Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-14 23:00:00 -
Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Gazze'deki gelişmeleri konuştu. İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasını istedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, Wang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de yaşanan çatışmalar ile bu konuda sarf edilen uluslararası çabalar değerlendirildi.

Sivillere saldırıların durdurulması için çağrı

İki bakan, sivillerin hedef alınmasının durdurulmasının ve çatışan tarafların uluslararası insancıl hukuka bağlılığının önemini vurguladı.

Bin Ferhan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olan Çin'i Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve kuşatmanın kaldırılması konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Kaynak: AA
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