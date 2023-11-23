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Dünya Çin ve Rusya’dan dolara büyük darbe
Dünya

Çin ve Rusya’dan dolara büyük darbe

Yeniakit Publisher
2023-11-23 16:49:00 -
Çin ve Rusya’dan dolara büyük darbe

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov, Rusya-Çin ticaretinin yüzde 95’inin ulusal para birimleri üzerinden yapıldığını söyledi. Andrei Belousov Çin-Rusya Yatırım ve İşbirliği Komisyonu’nun 10’uncu toplantısına katıldı.

Belousov toplantıda yaptığı konuşmada Rusya ile Çin arasında yeni çağda kapsamlı, stratejik ve eşgüdümlü ortaklık ilişkisinin tarihte hiç görülmemiş bir düzeye yükseldiğini hatırlattı. Çin tarafıyla birlikte iki ülkenin liderlerinin vardıkları önemli anlaşmaları yerine getirerek stratejik kenetlenmeyi güçlendirmeye ve komisyonun rolünü etkin bir şekilde oynamaya hazır olduklarına dikkat çeken Belousov, iki tarafın iş birliğini daha verimli hale getirerek her iki ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Rusya-Çin ticaretinin yüzde 70’ten fazlası şimdiden ulusal para birimleri üzerinden yapılıyor. Bu, hem ruble hem de yuan olarak gerçekleştiriliyor, ayrıca karşılıklı olarak yararlı ve güvenilir bir yöntem” demişti. (CGTN TÜRK)

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