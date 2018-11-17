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"Çin vazgeçene kadar devam edeceğiz”

ABD başkan yardımcısı Mike Pence, Asean zirvesinde yaptığı açıklamada, Çin’e karşı uyguladıkları ticari yaptırımları, Çin hükümeti politikasını değiştirene kadar devam ettireceklerini ifade etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:10
"Çin vazgeçene kadar devam edeceğiz”

Münübe Yılmaz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Asean zirvesinde yaptığı konuşmada, Çin hükümeti politikasını değiştirmediği sürece, Amerika’nın Çin’e karşı uyguladığı yaptırımlara devam edeceklerini dile getirdi. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde Çin’in politikalarından vazgeçmediği sürece Amerika’nın uyguladığı ticari vergilerden taviz vermeyeceğini belirten Pence “Çin ile olan dengesizliği düzeltmek adına, Çin ürünlerine getirdiğimiz 250 milyar dolarlık vergiyi devam ettireceğiz. Hatta bu rakamı ikiye bile katlayabiliriz” yorumunda bulundu. ”Çin kendisini değiştirene kadar biz değişmeyeceğiz” diyen Pence, Çin’in Asya bölgesinde artan etkisine de eleştiride bulunarak,  Çin’in nüfuzunu ‘yayılmacı ve saldırgan’ olarak nitelendirdi. Pence, ABD olarak Güney Çin Denizi’nde “seyir özgürlüğü” tatbikatlarına devam edeceklerini hatırlatarak, uluslararası hukuk sınırları içerisinde, ABD’nin bölgedeki varlığının devam edeceğini de vurgulayan Pence, “Güney Çin Denizi herhangi bir ülkeye ait değil. ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde yelken açmaya ve uçmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz” dedi. Mike Pence, zirvede yaptığı konuşmada, Hint Pasifik bölgesinde egemenliği hedef alan herhangi bir girişime izin olmadığını belirtti. Pence’nin açıklamalarına cevap veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise "ABD’nin Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni henüz onaylamadığını hatırlatıyorum” dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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