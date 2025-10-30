Çin uzayda vites mi artırıyor! Yeni taykonot ekibinde dikkat çeken hazırlık!

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Sözcüsü Cang Cingbo, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-21" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Cang, uzay istasyonuna yapılacak 6. insanlı seferde, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ın yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 48 yaşındaki Cang Lu, Kasım 2022'de uzaya gönderilen "Şıncou-15" görevinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Vu Fey ve Cang Hongcang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Vu'nun daha önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Cang'ın ise Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsünde araştırmacı olarak görev yaptığı aktarıldı.

Uzay istasyonunda 6 ay görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-21" mekiği, yarın yerel saatle 11.44'te ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

