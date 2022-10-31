Çin, uzay istasyonu için geliştirdiği son modülü fırlattı

Çin, Tiangong uzay istasyonunun oluşturulması için gerekli olan son modülü de fırlattı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin, ülkenin güneyindeki Hainan adasında yer alan Wenchang fırlatma alanından bugün yerel saatle 15.37'de uzaya fırlatıldığı bildirildi. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarıldı.

İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, "Mıngtien" modülü, "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Modülün fırlatışın ardından uzay istasyonunun bulunduğu, 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşması ve ardından istasyona kenetlenmesi bekleniyor.

GÖKLERİ DÜŞLEMEK ANLAMINI TAŞIYOR

Adı, Çincede "gökleri düşlemek" anlamına gelen "Mıngtien" modülü, "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modüle eklenecek. Şanghay Uzay Uçuşu Tekonojisi Akademisi tarafından geliştirilen 17,9 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapındaki modül, 23 ton ağırlığa sahip.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

''T'' ŞEKLİNİ ALACAK VE TÜM ÜLKELERE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) ise 24 Temmuz'da fırlatılmıştı. Çekirdek modül ve iki laboratuvar modülü, istasyonun "T" biçimli ana iskeletini oluşturacak. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.