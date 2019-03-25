Çin, Uygur Türklerini 24 saat gözetliyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümanı toplama kamplarında tutan ve İslam’ın bölgede yok edilmesi için her türlü çabayı gösteren Çin yönetimi, Uygurları gözetlemek için teknolojiyi kullanıyor. Uygurlara karşı olarak yürütülen izleme ve gözetleme faaliyetlerini anlatan Doğu Türkistanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülreşit Celil Karluk, “Çin bütün teknolojik aygıtlardan istifade ederek oradaki insanların tam anlamıyla 24 saat izliyor. 2017’den itibaren hiçbir özgürlük kalmadı. Çin’in aslında Doğu Türkistanlılara yönelik izleme ve kayıt altına alma, fişleme faaliyeti devam ediyor. Çin sınırları içinde kabul edilmiş milletler içerisinde en büyük olanlarda Doğu Türkistanlılar. Bu nedenle Çin Komünist Partisi bölgeye girdiği andan itibaren bu fişleme ve izleme işleri başladı. Öncelikle hedef kitleler belirlenir ve ona göre hareket edilir” dedi.