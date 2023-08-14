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Teknoloji Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!
Teknoloji

Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!

Yeniakit Publisher
2023-08-14 18:03:00 - 2023-08-14 18:06:31
Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!

Gelişmiş lazer silahları geliyor: Bu lazerler için büyük bir atılım. Artık biriken atık ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırarak teoride "sonsuza kadar" çalışabiliyor.

Çinli araştırmacılar, yüksek enerjili lazer teknolojisinde “büyük bir atılım” olarak adlandırılan bir buluşa imza attı. Yeni soğutma sistemi sayesinde, Çin lazerleri artık biriken atık ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırarak teoride “sonsuza kadar” çalışabiliyor. Araştırmacılara göre bu yenilik, yüksek enerjili lazer silahlarının daha uzun menzilli ve daha etkili olmasını sağlayabilir.
Sonsuza kadar çalışabilen lazer silahları yapılabilir

Çin’in Hunan eyaletindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi‘ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu keşif, lazer silahlarının geliştirilmesindeki önemli bir teknik zorluğu çözüyor. Bu, potansiyel olarak yüksek enerjili lazerlerin artık yeni teknoloji kullanılarak kesintisiz ve yüksek performanslı lazer ışınları üretebileceği anlamına geliyor.
Lazer silah bilimcisi Yuan Shengfu liderliğindeki ekip, Çince yayınlanan hakemli bir dergi olan Acta Optica Sinica’da yayınlanan makalede, “Bu, yüksek enerjili lazer sistemlerinin performansını artırmada büyük bir atılımı ifade ediyor. Yüksek kaliteli ışınlar yalnızca ilk saniyede üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda süresiz olarak korunabiliyor” diyor.

Yeni soğutma sisteminin, ısıyı uzaklaştırmak için “gelişmiş yapıları” ve optimize edilmiş gaz akışını birleştirerek çalıştığı, aynı zamanda da lazer içindeki türbülans ile titreşimi azalttığı iddia ediliyor. Ayrıca lazer silahının odaklama aynalarının temiz kalmasına da yardımcı oluyor.

Yuan ve meslektaşları, “1960 yılında ilk yakut lazerin icadından bu yana, insanlar enerjinin ışık hızında hızlı bir şekilde yansıtılması için kinetik enerjiden lazer enerjisine geçiş konusunda hayaller kuruyor ve lazer ışınlarının hedefleri anında öldürebilen ‘ölüm ışınları’ haline gelmesini hayal ediyordu” dedi. Aradan geçen onlarca yılın ardından çeşitli lazer türleri geliştirilmiş olsa da yüksek enerjili lazer sistemlerinin uygulanması başarılı olamadı.

“ABD’nin sistemleri yetersiz”

ABD dahil olmak üzere çeşitli ülkeler askeri amaçlı yüksek enerjili lazer silah sistemleri geliştirmeye çalıştı ancak bunlar en azından şimdilik envantere dahil edilmedi veya projeler rafa kaldırıldı. Çinli bilim insanları, bu projelerin iptal edilmesinin asıl nedeninin tahrip güçlerinin beklentileri karşılamaması olduğunu iddia ediyor. Şimdilik bu silahlar ayrıca çalışma sırasında ısı birikmesi nedeniyle sadece birkaç kilometrelik sınırlı bir etkili menzile sahip. Yuan’ın ekibi bununla mücadele etmek için kompakt ve verimli bir dahili ışın yolu düzenleyici geliştirdi. Sistem, atık ısıyı gidermek ve gaz temizliğini iyileştirmek için silahın içinden gaz üflüyor. Ayrıca gaz akışını optimize etmeyi ve boyut ve ağırlığı en aza indirmeyi amaçlıyor.
Çin’in sistemi, bir hava kaynağı, bir ısı eşanjörü, bir gaz akış kontrol sistemi ve bir gaz enjeksiyon/emme sistemi dahil olmak üzere birkaç temel bileşenden oluşuyor. Hava kaynağı sisteme temiz, kuru hava sağlarken ısı eşanjörü bu havayı istenen sıcaklığa kadar soğutarak teorik olarak sürekli çalışmayı mümkün kılıyor. Donanimhaber
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