Çin: Ukrayna krizi diplomatik yollarla çözülmeli

Yeni Akit Ankara

BM Güvenlik Konseyi’nde dün ele alınan Ukrayna’daki dört bölgede düzenlenen referandumların kınanması ile ilgili karar tasarısı Rusya’nın vetosu nedeniyle onaylanamadı. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılım konusunda düzenlenen referandumları kınayan karar tasarısı Arnavutluk ve ABD tarafından hazırlandı. ABD, Fransa ve İngiltere’nin da aralarında bulunduğu on ülke karar tasarısına lehte oy verirken, Çin, Gabon, Hindistan ve Brezilya oylamada çekimser kaldı.

En acil görev gerginliğin yumuşatılması

Zhang Jun, dün yaptığı açıklamada, şu an en acil görevin, Ukrayna’daki gerginliğin yumuşatılmasını, ilgili taraflar arasında diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve ateşkesin gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Çin’in Ukrayna sorunundaki tutumunun tutarlı ve net olduğunu hatırlatan Zhang, “Tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulmalı, tüm tarafların meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı ve krizlerin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabalar desteklenmeli.” ifadelerini kullandı.

Tecrit, yaptırım ve baskı sorunu daha da karmaşıklaştırır

Siyasi tecrit, yaptırım ve baskı uygulamanın ve bloklar arasında zıtlaşmalar yaratmanın barış getirmediği gibi, sorunu daha da karmaşıklaştırdığının olgularca ispat edildiğine dikkat çeken Zhang, Çin’in sorumlu bir ülke olarak daima barıştan yana olduğunu, gerginliğin yumuşatılması ve krizin çözülmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.