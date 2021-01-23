Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Haber kaynaklarını sosyal medyadan belirlediği anlaşılan Gürses, akıllara zarar bir hata yaptı.

Sözde mizah haberini gerçek sanıp canlı yayında okudu

Gazete Pencere adlı internet sitesinde okuduğu bir haberi Halk Tv canlı yayınında paylaşan Özlem Gürses, "Siyasetin dili uzunca zamandır gergindi ve tansiyon çok yukardaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Gazete Pencere’de okudum. Sayın Bahçeli’ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben Gazete Pencere’de okudum. Aklım durdu. Ve aynen şöyle açıklamış bu darbı gerçekleştiren kişi. Önümdeki dosyadan bulmaya çalışayım. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi almış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen dört kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. kendisine vururken bir yandan da 'canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli’ye aşı yaptığı için onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler." diyerek gazetecilik nasıl yapılmamalı dersi verdi. Çünkü haber mizah amaçlı yazılmış haddi aşan bir sözde şakaydı. Özlem Gürses'in haberi teyit etmeden bir ulusal kanal ekranından aktarması işin ehli olmadığını gözler önüne serdi.

Utanıp susması gerekirken kör muhalefete devam etti

Gürses yaptığı bu hataya ilişkin karanlık Oda'ya konuştu. Özür dileme erdemini zor da olsa yerine getiren Gürses, utancından konuşamayacak durumda olması gerekirken bir de muhaliflik yapmaya devam etti. Gürses, kendini şöyle savunarak battıkça battı: "Günde 2 kadının katledildiği, düşüncesini söyleyenlerin vatan hainliği ile suçlandığı ve aynı gün içinde 3 kişinin saldırıya uğradığı bir dönemde 'bu şaka'yı gerçek sanmam çok da tuhaf değil!"

Gazetecilik eğitimini nereden aldı?

Haber teyidi yapmadan sözde mizahi bir yazıyı canlı yayında paylaşan Özlem Gürses'in gazetecilik eğitimini nerede aldığı merak konusu olurken, kendisi de gazetecilik mesleğinin en temel ilkelerinden habersiz olduğunu açıklamasının ilerleyen bölümlerinde yeniden dile getirdi. Devlet yetkililerine, isteyen her gazetecinin danışmanlar aracılığı ile ulaşabileceğinden de bihaber olan Gürses, şu tuhaf ifadeleri kullandı: "Bizlerin ülkeyi yönetenlere ulaşma ve soru sorma şansımız olsa, doğrusu ben soru hakkımı başka konularda kullanmak isterdim."

Nörologlar uyardı

Öte yandan "Çin treni, Halkalı'ya geri döndü" haberi yapmasının ardından, Çin Treni'nin iki defa Çin'e ulaştığı bilgileri resmi olarak açıklanınca tren çarpmışa dönen ve ağır travma yaşayan Özlem Gürses için nörologlardan 'istirahat etmeli' şeklinde öneri de geldi.

Sözde mizah haberinde kullanılan hemşire ismi de müstear

Bu arada yapılan sözde mizah haberinde kullanılan hemşire isminin de müstear olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, "Gülnaz Şırınga diye bir hemşiremiz yoktur. Böyle bir olay yaşanmamıştır." şeklinde açıklama yaptı.

Bu arada Özlem Gürses her sabah söz konusu mizah sitesindeki haberleri okuduğunu da söyledi. Bu durum 'Her sabah okuduğu mizah haberlerini gerçek sanıyormuş, yazık' yorumlarına sebep oldu.