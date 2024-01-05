Çin teknoloji: Huawei tarafından P70 tasarımı ile ilgili yakalanan ilginç gelişme, yeni detayları ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen Huawei P70 serisi için geri sayım başlarken, cihazın tasarımı ve özellikleriyle alakalı yeni detaylar sızdırıldı.

Küresel lansmanı onaylandıktan sonra Türkiye’de de satışa çıkacağı tahmin edilen akıllı telefon ailesi, Çinli sosyal medya platformu Weibo’da Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Serinin standart modelinin nasıl görüneceğine dair fikir veren dikkat çekici bir çizim yayınlandı.

Huawei P70 tasarımı nasıl olacak?

Digital Chat Station’ın paylaştığı çizimle birlikte merakla beklenen cihaza dair yeni ipuçları karşımıza çıktı. Paylaşılan çizimde cihazın üç sensor ve çift tonlu LED flaş içeren bir kamera ile geleceği görülüyor. Bununla beraber ana kamera, set içindeki diğer sensörlere oranla çok daha büyük olan boyutuyla hemen ayırt edilebiliyor.

Yayınlanan görüntüde cihazın sağ tarafında ses ve güç tuşları yer alıyor. BOE tarafından üretimi gerçekleştirilen OLED ekranda parmak izi tarayıcısı özelliğinin bulunacağı öne sürülüyor. Fakat elbette ki bu durum standart model için geçerli. Huawei P70 Pro modelinin tasarımı ile ilgili şimdilik maalesef bilgiler oldukça sınırlı durumda.

Şirketin merakla beklenen akıllı telefon serisinin üretim aşamasına geçtiği tahmin ediliyor. Seride yer alan tüm cihazlarda Huawei tarafından özel olarak geliştirilen Kirin serisi yonga setlerinin kullanılacağı belirtiliyor. Ancak şimdiye dek şirketten konuya ilişkin resmi bir cevap gelmedi.

Yalnızca şık tasarımı ile değil, güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı amaçlayan Huawei P70 modelinde XMAGE teknolojisinden güç alan kameralar, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları bulunacağı tahmin ediliyor. Uydu bağlantısı özelliği sayesinde kullanıcılara sınırsız bir iletişim deneyimi vaat eden şirket, 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak cihazla alakalı ortaya çıkan söylentiler, merakla beklenen akıllı telefon serisinin yeni HarmonyOS Next işletim sistemiyle çalışacağına işaret ediyor. Ancak elbette ki tüm bunları şirket tarafından gerçekleştirilecek resmi lansman etkinliğinde öğrenme şansına sahip olacağız. Şimdilik tüm bunların birer iddiadan ibaret olduğunu, markanın bu bilgileri doğrulamadığını hatırlatmakta yarar var.

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