Cin şişeden çıktı artık! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş'a "Daha neler" dedirten operasyon

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için, kulislerde ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a operasyon çektiğini belirtti.

Selvi, köşesinde özetle şöyle yazdı:

"Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptılar, şimdi sıra onun yardımcılarını belirlemeye kaldı. Amerika’da bile başkan adayının tek yardımcısı oluyor. Ama Ekrem İmamoğlu için iki cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenmiş. Amerikan modelini de aşan bir sistem.

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi’nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik ‘Kurmay Takımı’ var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş’a operasyon çekildi.

Bir de Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacakmış; bir başkan yardımcısı erkek diğeri de kadın olacakmış. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş.”

Önceki gün kulislere yansıyan 1 Eylül’de CHP lideri Özgür Özel’in Mansur Yavaş ile birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceği iddiasından İmamoğlu’nun rahatsız olacağını söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

“İstanbul’da yapılan hesaplar Ankara’da bozuldu. Ekrem İmamoğlu karşısındaki en büyük rakibini tahrik etmiş oldu. Mansur Yavaş bundan sonra çalışmalarını daha da hızlandıracak, Ekrem İmamoğlu ile arasına daha çok mesafe koyacak. Cin şişeden çıktı.”