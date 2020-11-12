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Dünya Çin sınırları ihlal ediyor! Çözüm çağrısı
Dünya

Çin sınırları ihlal ediyor! Çözüm çağrısı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Çin'in haksız şekilde ihlal ettiği Güney Çin Denizi'nde barışçıl çözüm istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:31:00 -
Çin sınırları ihlal ediyor! Çözüm çağrısı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), tartışmalı Güney Çin Denizi sorununda ortak değerlerin korunduğu barışçıl bir çözüm istiyor.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, ülkesinin ASEAN dönem başkanlığında video konferans yöntemi ile düzenlediği ''37. ASEAN Zirvesi''nde yaptığı konuşmada, anlaşmazlık içindeki bütün tarafları gözeten ve etkili Güney Çin Denizi ''davranış kuralları'' benimsenmesini umduğunu bildirdi.

ASEAN’ın, Güney Çin Denizi’nde barış, istikrar ve güvenliği sürdürme kararlığını tekrarlayan Nguyen, birliğin, tartışmalı suları ticari akışın sağlandığı emniyetli bir deniz şeridine dönüştürmede kararlı olduğunu belirtti.

Nguyen, Güney Çin Denizi meselesinde, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun olarak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang ise video konferans yöntemiyle katıldığı 23'üncü ASEAN-Çin (10+1) Zirvesi'nde, Pekin yönetiminin, söz konusu ''davranış kuralları''nda anlaşmaya varılmasında ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

Li, anlaşma çerçevesinde de tartışmalı Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın daha sağlam bir şekilde garanti altına alınacağını söyledi.

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