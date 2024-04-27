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Dünya Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu
Dünya

Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-27 22:40:00 -
Çin savaş uçakları ihlallerde bulundu

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 12'sinin sınır ihlali yaptığı belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren 22 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 22 askeri hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Uçuşların, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24-26 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretini tamamlamasının ardından yoğunlaşması dikkati çekti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

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