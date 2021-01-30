  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin savaş uçakları ABD gemisini hedef aldı
Dünya

Çin savaş uçakları ABD gemisini hedef aldı

Uzun zamandır ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından da hız kesmedi. Biden'ın göreve başlamasından 3 gün sonra Çin savaş uçaklarının Tayvan’ın hava savunma bölgesinde bir tatbikat sırasında ABD uçak gemisine füze saldırıları simülasyonu yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:58:00 - 2021-01-30 11:00:15
Çin savaş uçakları ABD gemisini hedef aldı

Joe Biden başkanlığındaki ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, gergin başladı.

Çin savaş uçaklarının, Biden’ın göreve başlamasından 3 gün sonra Tayvan’ın hava savunma bölgesinde bir tatbikat sırasında ABD uçak gemisine füze saldırıları simülasyonu yaptığı belirtildi.

11 uçak gönderildi

Financial Times'ın, ABD ve müttefiklerinin istihbaratına dayandırdığı haberine göre, Çin ordusu, Tayvan hava savunma bölgesinin güneybatısına 23 Ocak'ta 11 uçak gönderdi. Aynı bölgeye sonraki gün 15 uçak daha sevk edildi.

Bombardıman uçaklarının ve bazı savaş uçaklarının, bölgede bulunan ABD'ye ait USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki gemileri simülasyon hedef olarak işaretleyerek tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı.

Mesafenin 463 kilometreden fazla olduğu belirtildi

Çin savaş uçaklarıyla ABD gemileri arasındaki mesafenin 463 kilometreden fazla olduğu kaydedildi.

H-6 bombardıman uçaklarının pilotlarının, simüle edilmiş hedef için emirleri onayladığı ve ABD uçak gemisine anti-gemi füzesi fırlatıldığını doğruladığı bildirildi.

Son gelişme, Tayvan ve Güney Çin Denizi çevresinde ABD ile Çin arasındaki yoğun askeri rekabetin arttığını gösteriyor.

Çin savaş sebebi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne gönderilmesine tepki göstermiş, gelişmeyi "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" şeklinde yorumlamıştı.

Tayvan, geçtiğimiz hafta Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini belirtmiş, Washington'tan Pekin'e baskı yapmasını istemişti.

Pekin yönetimi ise "herhangi bir bağımsızlık hareketini savaş sebebi" sayacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!
Gündem

Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutlar üzerinde nefes kesen görüntülerini paylaştı. ..
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan bu akşam başlayacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada..
Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'
Siyaset

Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'

Saadet Partili Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarından sonra girdiği panik havasından çıkamayarak, bugün de 'Direnin sayın Temel Kar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay