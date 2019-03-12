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Çin savaş uçağı düştü! Pilotlar öldü

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş uçağı Haynan eyaletinde düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 13:49
Çin savaş uçağı düştü! Pilotlar öldü

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Haynan eyaletine bağlı Lıdong ilçesinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Kaza mahallinde ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ada eyaleti olan Haynan, Güney Çin Denizi'nde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:49
  1. Ordu
  2. çin savaş uçağı

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