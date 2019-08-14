Çin sanayi üretimi 17 yılın en düşük seviyesinde arttı Çin sanayi üretimi büyümesi Temmuz ayında 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin sanayi üretimi büyümesi Temmuz ayında 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin, Temmuz ayında 2002’den bu yana en zayıf sanayi üretimi artışını kaydetti. Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artarken, perakende satışlar yüzde 7.6 yükseldi. Mevsimsel etkilerin bu düşüşe yol açtığı düşünülürken Temmuz ayı sonuçları ekonomistler tarafından tahmin edilenden düşük kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.