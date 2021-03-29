  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kırmızı Oda' isimli rezil dizide yaprak dökümü! İki isim birden ayrıldı

Havada dehşet anları! Bir yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor

Fenerbahçe'den Ümit Özat'ın FETÖ suçlamasına sert cevap

Porsche’dan büyük atak! Türkiye’yi dev bir ağa dönüştürecek

PKK/YPG'ye büyük darbe! Bakan Soylu duyurdu

Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını vermişti! Meral Akşener'in partisinden Atatürkçülük şovu

Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

"YPG terör örgütü değildir" diyen KK'dan ilginç vaat: Vatan topraklarına sahip çıkacağız

'Allah'ın ayısı önüne baksana' dedi... Yargıtay haksız tahrik sebebi saymadı!
Dünya Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi
Dünya

Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi

Çin Hava Kuvvetlerine ait 20 savaş jeti, Tayvan tarafından ilan edilen stratejik bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:10:00 - 2021-03-29 09:11:54
Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi

Güneybatı istikametinden Tayvan'ın hava sahasını ihlal eden Çin uçakları arasında 2 adet Y-8, denizaltı savunma harbi uçağı, 1 adet KJ-500 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, 4 adet H-6K bombardıman uçağı, 10 adet J-16 savaş uçağı, 2 adet J-10 savaş uçağı ve 1 adet Y-8 gözlem uçağı yer aldı.

İlk kez bu kadar büyük bir ihlal gerçekleşti

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından neredeyse her gün rapor edilen hava sahası ihlallerinde ilk kez bu kadar büyük bir ihlal kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı güneybatı istikametinden ihlale başlayan Çin uçaklarını radyo aracılığıyla uyardığını belirtti.

İhlal edilen rota, stratejik öneme sahip bölge

Olayın gerçekleştiği yer ise stratejik öneme sahip. Uçaklardan bazıları Tayvan'ı Filipinler'den ayıran Bashi Kanalı'ndan geçti. Tayvan'a göre Çin, bu rotayı kasten ihlal ediyor. Amaç ise Tayvan'a olası bir Çin saldırısında Bashi Kanalı'ndan Tayvan'a yardıma gelecek olan ABD savaş gemilerine yönelik hava saldırılarını simüle etmek.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, son aylarda ada ülkesi etrafındaki ihlallerini daha da artırmış durumda.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabine toplantısının gündemi belli oldu!
Gündem

Kabine toplantısının gündemi belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Salgındaki son durum ile birlikte ekonomiden, dış geli..
Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek
Gündem

Franco Frattini: Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepim..
Kuruluş Osman’da yeri yerinden oynatacak gelişme! Sona gelindi
Medya

Kuruluş Osman’da yeri yerinden oynatacak gelişme! Sona gelindi

İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın, Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 52’nci bölüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay