Çin rakamları açıkladı! Yüzde 18,9 arttı
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), 2022'nin ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artış gösterdi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 18,9 artarak 155,3 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde hizmetler sektöründeki yatırımlar yüzde 6,7, yüksek teknoloji alanında ise yüzde 32,3 arttı.
Çin ekonomisi, ilk 9 ayda yüzde 3 büyüyerek, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin altında performans göstermişti.