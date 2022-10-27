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Ekonomi Çin rakamları açıkladı! Yüzde 18,9 arttı
Ekonomi

Çin rakamları açıkladı! Yüzde 18,9 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), 2022'nin ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 19:05:00 -
Çin rakamları açıkladı! Yüzde 18,9 arttı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 18,9 artarak 155,3 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde hizmetler sektöründeki yatırımlar yüzde 6,7, yüksek teknoloji alanında ise yüzde 32,3 arttı.

Çin ekonomisi, ilk 9 ayda yüzde 3 büyüyerek, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

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