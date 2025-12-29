Çin ordusu Tayvan'a yine sataştı

Çin ordu güçlerinin Tayvan Adası çevresinde yeni bir askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Çin ordusu Pazartesi günü "Adalet Misyonu 2025" tatbikatı için ordu, deniz, hava kuvvetleri ve topçu birliklerini Tayvan çevresine sevk etti.

Tayvan yönetimi ise tatbikata karşı yaptığı açıklamada "demokrasiyi savunma" sözü verdi ve olası bir Çin saldırısını püskürtme tatbikatı için birliklerini harekete geçirdi.

Çin ordusunun Doğu Saha Komutanlığı, sabah 8.00'den itibaren 10 saat boyunca deniz ve hava sahası kısıtlamaları altında olacak adayı çevreleyen beş bölgeyi gösteren bir grafik içeren bir açıklamada, tatbikatların Salı günü canlı ateş tatbikatlarını da içereceğini duyurdu.

Analistlere göre Çin ordusu tatbikatları yoğunlaştırmış durumda. Bu da rutin askeri eğitim tatbikatları ile bir saldırı için saha hazırlığı olabilecek tatbikatlar arasındaki çizgiyi giderek bulanıklaştırıyor.

Çin ordusundan tatbikata dair yapılan açıklamada savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli roketler konuşlandırıldığı ve adaya birden fazla yönden koordineli bir saldırıyı simüle ederken mobil kara hedeflerini vurma pratiği yapılacağı ifade edildi.

Doğu Saha Komutanlığı sözcüsü Shi Yi, "Bu tatbikat, Tayvan bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı güçlere ve dış müdahale güçlerine ciddi bir uyarı niteliğinde" dedi.

Tayvan hükümeti ise tatbikatı kınadı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde 2 Çin askeri uçağı ve 11 geminin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini, Tayvan ordusunun yüksek alarmda olduğunu ve "hızlı karşılık tatbikatları gerçekleştirmeye hazır olduğunu" belirtti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Tayvan güvenlik yetkilisi, onlarca Çin askeri botu ve uçağının Pazartesi günü Tayvan yakınlarında faaliyet gösterdiğini ve bunlardan bazılarının Tayvan'ın kıyılarından ‍24 deniz mili uzakta olarak tanımlanan bitişik bölgesine "kasıtlı olarak yaklaştığını" söyledi.

