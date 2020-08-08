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Dünya

Çin öldürücü yeni bir virüs salgını konusunda uyardı! İşte belirtileri

Çin’de keneden bulaşan SFTS virüsünün yeni ve öldürücü bir salgına yol açtığının saptandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:27:00 -
Çin öldürücü yeni bir virüs salgını konusunda uyardı! İşte belirtileri

Global Times gazetesinin haberine göre Çin’de, keneden insana bulaşan SFTS virüsünün yeni ve öldürücü bir salgına yol açtığı belirlendi.

Gazetenin açıkladığı son verilere göre Çin’in iki farklı vilayetinde virüs şu ana kadar 60 kişiye bulaştı, hastalananların 7’si hayatını kaybetti. SFTS önce Jiangsu , ardından Anhui vilayetinde görüldü.

Virüse yakalanan bir kadın, gazeteye demecinde hastalığın semptomlarının öksürük ve yüksek ateş olduğunu, ayrıca kandaki lökosit ve trombosit seviyesinin düştüğünü anlattı.

İlk başlarda 2011’de tespit edilen SFTS virüsü, kenelerden insana bulaşıyor. Araştırmacılar, viral enfeksiyonun belirli koşullar altında kan veya mukozadan kişiden kişiye de yayılabileceğini belirtiyor.

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