Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

HL-2M Tokamak reaktörü, Çin’in en büyük ve en gelişmiş füzyon araştırma deneysel cihazı. Bilim insanları, bu cihazın güçlü bir temiz enerji kaynağı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Yapay Güneş; sıcak plazmayı eritmek için manyetik bir alan kullanıyor ve 200 milyon santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara ulaşabiliyor. Güneş’in çekirdeğinden yaklaşık on kat daha sıcaktır.

2019’da yapımına başlanan yapay Güneş reaktörü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunuyor. Cihaz, büyük miktarda ısı ve enerji ürettiği için yapay Güneş olarak adlandırılıyor. Bu cihazı, Fransa merkezli dünyanın en büyük füzyon araştırma projesi olan International Fusion Experimental Reactor üzerinde çalışan bilim insanlarıyla işbirliği içinde kullanmayı planlıyorlar. HL-2M Tokamak reaktörünün 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Çin gazetesi People’s Daily bu reaktör hakkında “Nükleer füzyon enerjisinin geliştirilmesi yalnızca Çin’in stratejik enerji sorunlarını çözmenin bir yolu değil, aynı zamanda Çin’in enerji ve ulusal ekonomisinin gelecekteki sürdürülebilir gelişimi için de gereklidir” yorumda bulunmuştu.

Füzyon sera gazları yaymaz ve daha düşük kaza riski taşır. Ancak termonükleer füzyon elde etmek son derece zor ve pahalıdır; reaktörün toplam maliyetinin 22,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.