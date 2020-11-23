Çin mutlak yoksulluğu yok etme hedefine ulaştı

ANKARA (AA) - Çin'de kalkınma ve toplumsal refah alanındaki çabalarla, 2020 sonunda ülkedeki mutlak yoksulluğu sonlandırmaya yönelik hedefe ulaşıldığı bildirildi.

Xinhua haber ajansında yer alan habere göre, mutlak yoksulluk listesinde kalan son yerleşimler olan, ülkenin güneybatısındaki Guizu eyaletine bağlı ilçe düzeyindeki 9 yerleşimde kişi başına yıllık gelir mutlak yoksulluk eşiğinin üzerine çıktı.

Guizu Yoksulluktan Çıkış ve Kalkınma Ofisi Direktörü Li Cian, bağımsız denetleme kuruluşlarının hazırladığı rapora göre, 9 ilçede kişi başına yıllık gelirin 11 bin 487 yuana (yaklaşık 1740 dolar) ulaştığını belirtti.

Böylece söz konusu yerleşimlerde 4 bin yuan (yaklaşık 600 dolar) olan kişi başına yıllık gelir eşiği aşılmış oldu.

Çin yönetimi, 2016-2020 yıllarını kapsayan 13'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı'na 2020 sonuna dek ülkedeki mutlak yoksulluğu sona erdirme hedefini koymuştu.

2019 sonunda, ülkenin kuzeybatısı, güneybatısı ve güneyindeki ilçe düzeyindeki 52 yerleşim, mutlak yoksulluk listesinde yer alıyordu.

- "Bin yıllık problemin sonu"

Çin'in bu mutlak yoksulluğu sonlandırma hedefine ulaşarak bin yıllık bir sorunu çözmüş olduğunu vurgulayan Guizu Sosyal Bilimler Akademisinden araştırmacı Gao Gıng, "Bu, Çin'in yeni bir kalkınma evresine girdiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de Eski Devlet Başkanı Dıng Şiaoping öncülüğünde ekonominin dışa açılmaya başladığı 1978 yılında, günde 2 dolardan az geliri olan nüfusun oranı yüzde 90 iken, 2018 yılında yüzde 1'in altına inmişti.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 40 yılda 800 milyonu aşkın kişinin mutlak yoksulluktan kurtulduğu tahmin ediliyor.