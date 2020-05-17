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Cin musallatı mı? Eşyaları kendiliğinden yanan aile hakkında konuşan metafizik uzmanı açıkladı! "3 şekilde gerçekleşiyor"

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu, her ay böyle vakalarla karşılaştığını söyledi ve bu durumun 3 şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:57:00 -

Türkiye Gündemini uzun süredir meşgul eden Konyada bir ailenin evinde çıkan yangınlarla ilgili Uçankuş Tv'de Gökhan Taşkın ile canlı bağlantı gerçekleştiren Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Salih Memişoğlu, her ay böyle vakalarla karşılaştığını söyledi ve bu durumun 3 şekilde gerçekleştiğini söyledi.

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