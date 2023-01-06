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Ekonomi Çin menşeli "bebek arabaları" ithalatında damping önlemi uygulanacak
Ekonomi

Çin menşeli "bebek arabaları" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Çin menşeli "bebek arabaları" için adet başına 12 dolar ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için 8 dolar damping önlemi uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 08:59:00 -
Çin menşeli "bebek arabaları" ithalatında damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem tutarı, "bebek arabaları" için adet başına 12 dolar, "yalnızca bebek arabalarının şasileri" için ise adet başına 8 dolar olarak uygulanmaya devam edilecek.

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