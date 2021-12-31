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Gündem Çin medyası yazdı: Yeni bir güç olarak yükseliyor
Gündem

Çin medyası yazdı: Yeni bir güç olarak yükseliyor

Çinli medya kuruluşu "South China Morning Post", "Türk Devletleri Örgütü" hakkında çarpıcı bir makale yayımladı. Makalede Türk devletlerinin dayanışmasının Çin için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilerek "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:23:00 -
Çin medyası yazdı: Yeni bir güç olarak yükseliyor

South China Morning Post, Türk devletlerinin artan dayanışmasına yer verdi. Gazetede "Yenilenen Türk devletleri örgütü, Çin'in kapısında belirsizliğe katkıda bulunuyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

"Yükselen yeni güç"

Yazıda Türk Devletleri Örgütü'nün, Çin'in batısındaki Sincan sınırında üç üyesi olduğu vurgulanarak, analist Peng'in görüşlerine yer verildi.

Pekin merkezli Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri'nin (CICIR) Başkanı Yuan Peng, yazıda "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor. Bir örgütün ötesinde bir şeyi hedeflediği açık" diyor.

"Ortak tarih ortak kimlik"

Yuan, "Bu, dünya jeopolitiğinin kalbinde Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne eklenen yeni bir gücün yükseldiği anlamına geliyor" görüşünü dile getirdi.

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