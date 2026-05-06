Çin malı kumaşlara Kosova kılıfı: Tekstilde haksız rekabet soruşturması açıldı
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin yerli üreticisini korumak amacıyla Çin menşeli ürünlere uyguladığı damping önlemlerini, Kosova üzerinden yapılan ithalatla etkisiz kılmaya çalışanlara karşı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle; giyim sektöründe kullanılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatı için haksız rekabet soruşturması açıldı.
Türkiye’nin tekstil sektöründeki rekabet gücünü koruma hamleleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" uyarınca, Çin menşeli kumaşlara uygulanan mevcut anti-damping vergilerinin, Kosova rotası kullanılarak baypas edildiği şüphesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Kosova menşeli 'sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)' ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.
Kosova menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına soruşturma
Kosova menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin Kosova çıkışlı ithalatla etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucu Kosova menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.
Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.
Kültür - Sanat
Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde! Bakan Ersoy: “Mersin, festivalin önemli duraklarından biri olacak”