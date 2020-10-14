Çin liderinden askerlere savaşa hazırlık çağrısı

Chaozhou kentindeki Halkın Özgürlük Ordusu'na bağlı Deniz Kuvvetleri'ni ziyaret eden Cinping, buradaki birliklerden "yüksek teyakkuz durumunu" korumalarını ve "mutlak şekilde sadık, saf ve güvenilir" olmalarını belirtti.

Bu ziyaretin Tayvan konusunda ve Covid-19 salgınıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki gerilimin en yüksek noktasına çıktığı bir dönemde gelmesi dikkatleri çekti.

Çin, ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına tepkili

Beyaz Saray hafta başında Tayvan'a geliştirilmiş roket sistemi (HIMARS) satışı konusunda Amerikan Kongresi'nin bilgilendirdiği haberlerinin ardından Çin Dışişleri bakanı Zhao Lijian Washington yönetimine sert tepki göstererek "Tayvan'a yönelik silah satış planlarının derhal durdurulması" isteğinde bulunmuştu.