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Dünya Çin lideri Şi Cinping'den Biden'ın ayakçısına dikkat çeken sözler
Dünya

Çin lideri Şi Cinping'den Biden'ın ayakçısına dikkat çeken sözler

Yeniakit Publisher
2024-04-28 23:17:00 - 2024-04-28 23:26:27
Çin lideri Şi Cinping'den Biden'ın ayakçısına dikkat çeken sözler

Geçtiğimiz cuma günü Çin'e resmi ziyarette bulunan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hakkında Çin lideri Şi Cinping söylediği sözler iki ülke arasındaki gerilimi ortaya koydu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz cuma günü ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Cinping'in Pekin'deki ofisinde gerçekleşen görüşme öncesinde dikkat çeken anlar kameraya yansıdı.

Çin lideri Cinping'in ABD Dışişleri Blinken gelmeden hemen önce yardımcısıyla konuşması şöyle:

Cinping: Ne zaman gidiyor bu?
Yardımcısı: Bu gece.
Cinping: İyi.

Blinken'ı Çin gezisinde hiçbir üst düzey yetkili karşılamazken, kendisine havalimanında kırmızı halı da serilmedi.

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