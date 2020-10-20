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Aktüel Çin, Kovid-19 potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü
Aktüel

Çin, Kovid-19 potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:44:32 -
Çin, Kovid-19 potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü

ANKARA (AA) - Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

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