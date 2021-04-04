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Dünya Çin karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edecekler! Dünya Türkiye’nin etkisini konuşuyor
Dünya

Çin karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edecekler! Dünya Türkiye’nin etkisini konuşuyor

Türkiye’nin Afrika’da artan etkisi dünyaya damga vururken İtalyan uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi. İtalyan uzmanlar, Afrika hükümetlerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:34:00 -
Çin karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edecekler! Dünya Türkiye’nin etkisini konuşuyor

İtalyan profesör Federico Donelli, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini konu alan "Afrika'da Türkiye" başlıklı bir analiz yazısı kaleme aldı. Kıtadaki artan Türk varlığının nedenlerinin arkasında, insani müdahale ve güvenlik konularının olduğunu belirten Donelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'nın taleplerini destekleyebilecek küresel düzeyde bir isim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Donelli, "Türkiye, daha fazla kapsayıcılığa dayanan küresel reform projesiyle Afrika'da güçlü bir etkiye sahip" ifadesini kullandı.

"Türk yatırımcılar kıtada devlet desteğine sahip"

Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti.

AB, ABD ve NATO'nun Türkiye'siz olamayacağına vurgu yapan Donelli, ABD'nin Afganistan'dan Levant üzerinden Sahel'e kadar uzanan makro bölgede Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısında dengeleyici bir güce sahip olduğunun farkında olduğunu yazdı. Türk SİHA'larının uluslararası arenadaki başarısından da söz eden İtalyan profesör Afrika hükümetlerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.

Kaynak: Star.com.tr

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Çin diyecek parasını 10 sene sonra ver. Zaten adamların kasası tam takır.
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Emrk

Benim anlamadığım Çin Afrikayımı işgal edecek bayraktarla savunacaklar öyle bir şey yokki ortada ne işgali
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