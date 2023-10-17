Çin-Kanada çatışması!

Kanada'nın, Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore yaptırımlarının denetlenmesi için yaptığı keşif uçuşlarına Çin savaş uçaklarının müdahale ettiği" belirtildi.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, olayı "tehlikeli ve pervasız" sözleriyle niteleyerek, "Bu davranışlar, hiçbir zaman kabul edilemez ve bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne en uygun şekilde dile getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Olayı "amatörce ve çok agresif olarak" değerlendiren Hava Tümeni Komutanı Tümgeneral Iain Huddleston, Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore'ye yönelik petrol yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahalesine" ilişkin "Tamamen uluslararası hava sahasındayız." açıklamasını yaptı.

Huddleston, "Diğer uçaklarla yakın formasyonda uçabilir ve tamamen güvende olabiliriz. Fakat bir hava aracı, agresif şekilde diğerlerine yakın manevra yaptığında güvenlik sorunu olur." dedi. (İLKHA)

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