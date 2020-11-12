Çin J-11BS savaş uçağındaki füzeyi tanıttı

Çin yeni askeri hamlesini duyurarak yeni silahı ile ilgili ipucu verdi.

Çin’in Hava Kuvvetlerinden sosyal medyada bir mühimmat fotoğrafı yayınlandı. J-11BS savaş uçağının kanatları altında yeni bir anti-radyasyon füzesinin olduğu görüldü. Ordu yeni teknoloji için uçağın kanatları altında gizlenen ve ilginç bir silah yorumunu yaptı.

Alman havacılık yazarı ve uzmanı Andreas Rupprecht'e göre, "şimdiye kadar bilinmeyen" füze olan sistem hakkında, ‘bu Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD) adlı bir görevin parçası olarak düşman radar sistemlerini hedef almak için kullanılan bir anti-radyasyon füzesi olabilir. SEAD, bombardıman uçakları gibi daha savunmasız uçakları geri püskürtebilir’ dedi.

J-11BS'yi gösteren ilk fotoğraf üstündeki boya dikkat çekti. Sputnik'in bildirdiği gibi, boya sadece uçağın görsel olarak saklanmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda radar dönüşünü de azaltıyor.

Uçağın uçaksavar hedeflerini tespit etmesi için radar dalgalarını sık yaydığı konuşuluyor.

Çinli silah üreticileri, Kh-31P gibi Sovyet yapımı ve Rus yapımı füzelere uzun süredir bel bağladıklarını açıklayarak, bu teknolojinin mükemmelleştiğini ve artık Ruslara bağla kalmayacaklarını belirtti.