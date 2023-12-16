Çin, İran ve Suudi Arabistan’dan Gazze saldırılarına son çağrı!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri’nin katıldığı ortak üçlü komitenin ilk toplantısında, Suudi Arabistan ve İran’ın Çin’in arabuluculuğuyla mart ayında yaptığı Beijing Anlaşması’nın uygulanma durumu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde elde edilen ilerlemeler masaya yatırıldı. Taraflar, söz konusu anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti. Toplantıda, Çin’in Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya ve bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceği vurgulandı.

Toplantıda, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yaşanan son gelişmelerden duyulan endişe ifade edilirken, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının acilen sona ermesine, sivillere sürdürülebilir yardım sağlanmasına ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiği vurgulandı. Filistin’in geleceğine Filistin halkının karar vermesi gerektiği belirtilen toplantıda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesinin ve bağımsız bir devlet kurmasının desteklenmesi çağrısı da yapıldı.

Çin-Suudi Arabistan-İran ortak üçlü komitesinin bir sonraki toplantısının Haziran 2024’te Suudi Arabistan’da yapılması planlanıyor.