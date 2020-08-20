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Aktüel Çin ile Pakistan arasında stratejik diyalog toplantısı
Aktüel

Çin ile Pakistan arasında stratejik diyalog toplantısı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:46:22 -
Çin ile Pakistan arasında stratejik diyalog toplantısı

ANKARA (AA) - Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 2'nci Toplantısı'nın gerçekleştirileceği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve beraberindeki heyetin, Çin’in Hainan eyaletinde 20-21 Ağustos’ta düzenlenecek Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 2'nci Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda iş birliğinin yanı sıra, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki ülke arasındaki söz konusu toplantıların ilki geçen yıl mart ayında yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretini "çok önemli" olarak nitelendirerek, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin her iki ülke için de faydalı olacağını umduğunu belirtti.

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