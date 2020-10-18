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Aktüel Çin "hassas" ihraç ürünlerine kontrol getiren yasayı kabul etti
Aktüel

Çin "hassas" ihraç ürünlerine kontrol getiren yasayı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:20:18 -
Çin "hassas" ihraç ürünlerine kontrol getiren yasayı kabul etti

ANKARA (AA) - Çin'de ulusal güvenliğe ve ülke çıkarlarına zarar verebilecek teknoloji ve mamullerin ihracatına kontrol getiren yasa kabul edildi.

Çin devlet televizyonu CTGN'de yer alan habere göre, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde kabul edilen yasaya göre, askeri ve nükleer teknolojiler, mamul ve yarı mamul ürünler ve dijital veri türünden varlıklar ihracat kontrollerine tabi tutulacak.

1 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasa aynı zamanda Pekin yönetimine, ihracat kontrol düzenlemelerini istismar eden ülkelere karşı tedbirler alma yetkisi veriyor.

Çin'in söz konusu yasal adımı, ABD'nin son aylarda Çin şirketlerine getirdiği ihracat yasakları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlere karşılık attığı tahmin ediliyor.

Washington yönetimi eylülde Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International şirketine ihracat kısıtlaması getirmiş, TikTok ve WeChat gibi Çin menşeli mobil uygulamaların ülkede kullanılmasını yasaklamıştı.

Öte yandan, ABD Kongresi Çin'in önde gelen teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden Huawei'in ülkede mobil altyapı yatırımı yapması yasaklayan bir karar almıştı.

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