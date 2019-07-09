Çin Halk Cumhuriyeti'nde sel felaketi Çin Halk Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Pingşiang kentini vuran yoğun yağışlar, yüzlerce insanın mahsur kalmasına yol açtı.

Çin’in güneydoğusundaki bir eyalette yoğun yağışların neden olduğu su baskınları nedeniyle 200’den fazla kişi mahsur kaldı. Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Ciangşi eyaletinin Pingşiang kentinde yoğun yağışlar taşkınlara neden oldu. Su baskınları nedeniyle 200’den fazla bölge sakini mahsur kaldı. Yetkililer mahsur kalanlar için kurtama çalışmaları başlattı. Çin'de genelde yazın güney bölgelerde artan yağışlar ve meydana gelen seller can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.