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Teknoloji Çin gizli projesini 10 yıl sonra açıkladı
Teknoloji

Çin gizli projesini 10 yıl sonra açıkladı

Çin, özellikle 'düşman' denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracının detaylarını 10 yıl sonra paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 00:50:00 -
Çin gizli projesini 10 yıl sonra açıkladı

South China Morning Post’un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve 'bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve aracı bir torpido ile vurabilme' kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

Su altındaki hedefler için üretilen insansız hava aracının inşa projesi 1990’lara dayanıyor. Aracın özelliklerine dair detaylar geçen hafta akademik bir makalede paylaşıldı.

Projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Çin'in insansız su altı aracının testine dair ayrıntıları neden şimdi açıkladığı bilinmezken, Tayvan’la son zamanlarda yaşanan gerilimin bu kararda etkili olabileceği ifade edildi.

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