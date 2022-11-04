Çin füzesinde yeni gelişme: 10 katlı bina büyüklüğündeki 21 tonluk roket gövdesi Türkiye'ye düşebilir!

Çin’den 31 Ekim’de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Long March-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi yarın ya da cumartesi günü Dünya‘ya düşecek. ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya’da nereye düşeceği ise belli değil.

Havacılık ve uzay şirketi Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından roketin düşebileceği tahmini bölgelerle ilgili bir harita paylaşan şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’YE DE DÜŞEBİLİR İDDİASI

Çin’in Long March 5B roketinin ana kademesi 4 Kasım günü TSİ ile 14:21’de dünyaya kontrolsüz şekilde giriş yapacak. Yerleşim yerlerini tehdit edebilecek roketin nereye çakılacağı ise belirsizliğini koruyor. Roketin çakılma yerinin dakikalar önce belli olacağı iddia edildi.

Yörüngeye Yeniden Giriş ve Enkaz Araştırma Merkezi tarafından izlenen roketin düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyor. Ancak konuyla ilgili henüz net bir tahmin yok.

Öte yandan uzay endüstrisi liderleri, Çin’i kontrolsüz şekilde Dünya’ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.

ÇİN, KENDİ UZAY İSTASYONUNU KURUYOR

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’ndan 31 Ekim’de yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Long March-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan Adası’nda yer alan Wenchang fırlatma alanından yerel saatle 15.37’de uzaya fırlatıldığı bildirilmişti.

Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarılmıştı. Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda ve 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedilmişti.

Laboratuvar modülüyle yeryüzünden 400 kilometre uzaklıktaki iki modülden oluşan kombinasyonun kenetlenerek T-şeklini oluşturması ve Çin’in uzay istasyonu Tiangong’un nihai şeklini alması hedefleniyor.

Uzay aracının Çin’in ilk kalıcı uzay istasyonunun inşasının tamamlanması için kenetlenme ve yörünge değişikliği gibi zorlu görevleri yerine getirmesi gerekiyor.