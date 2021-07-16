Çin Filistin ve İsrail arasında arabuluculuğa soyundu

Münübe Yılmaz

Çin Filistin ve İsrail arasındaki barışın sağlanması adına arabulucu görevini üstlenmek istiyor. Dün Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Filistin-İsrail Barış Sempozyumu’nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in iki ülke arasındaki barışın sağlanmasında yeni görüşmelerin yapılması adına aracı olmak için memnuniyet duyacağını belirtti. Yi, Filistin ve İsrail arasındaki diyaloğu geliştirmek önemli bir rol oynayacağını aktararak “Geçmiş ve günümüzdeki durumu göz önünde bulundurduğumuzda mevcut sorunun çözümünde iki devletli çözümün tek yol olduğunu görüyoruz” dedi. Sempozyuma video konferans ile katılan Filistin Yönetimi Sosyal İlişkiler Bakanı Ahmed Majdalanı ise Filistin Yönetimi’nin amacının insanlar arasında güvenin tahsis edilmesi ve barış için yeni bir köprü kurulması öldüğünü belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi daha önce Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Orta Doğu barış sürecinin önemsenmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ciddiyetle uygulanmadığını açıklamıştı.