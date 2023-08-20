Türkiye’yi tercih ettiler diyerek paylaştı: En az 5 milyon Rus turist ziyaret edecek! Hiç bu kadar olması beklenmiyordu

2023 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 5 milyona ulaşabileceği ifade ediliyor.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, 2023 yılı sonuna kadar en az 5 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyledi.

GazetemRu’da yer alan habere göre Gorin, gazetecilere verdiği demeçte, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin Rus turist akışında liderliğini korumaya devam ettiğini bildirirken, ülkeyi 2,6 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini kaydetti.

Uluslararası destinasyonlar açısından Türkiye’nin tartışmasız lider olduğuna değinen RST Başkan Yardımcısı, “Genel olarak yıl sonuna kadar Türkiye’nin en az 5 milyon Rus turisti ağırlayabileceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gorin, diğer popüler turistik destinasyonlarda da toparlanma gördüklerini söylerken, Çin’e vizesiz grup turlarının başladığını, şimdiden turist akışının sürekli yükseliş eğiliminde olduğunu kaydetti.

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İç turizmde liderlerin ise Krasnodar Bölgesi ve başkent Moskova olduğuna değinen Gorin, ülkenin güney bölgesi Krasnodar’ın yaz sezonunda 10 milyon turiste ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

Yakın zamanda konuşan Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı İlya Umansky, bu yaz Türkiye’de tatil maliyetinin 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 47 arttığını belirtmiş, “Bu durum yıl sonunda Rusya’dan 7 milyon turiste ev sahipliği yapma hedefini imkansız hale getiriyor” diye konuşmuştu.

TASS haber ajansına konuşan Umansky, birlik olarak 5,2 milyon Rus turist sayısına ulaşılan geçen yıla kıyasla bu yılki turist sayısının daha düşük olacağını tahmin ettiklerini kaydederken, açıklamasında, “Ancak maalesef tatil maliyetindeki artış, aynı zamanda bizim de ulusal para birimimizin değer kaybı nedeniyle bugüne kadarki tahminler tutmadı. Tatil maliyetindeki artış yüzde 47’yi buldu” ifadelerini kullandı.

turizmguncel.'e göre: Tatil maliyetlerindeki artışın iki faktörden etkilendiğine değinen RST Başkanı, Türk otellerinin konaklama fiyatlarında aynı zamanda geleneksel olarak fiyatların avro cinsinden hesaplandığını hatırlattı.

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