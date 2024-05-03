Çin en güçlü uzay motoru hakkında tüm dünyaya duyurusu: Testleri başarılı oldu! Havadan görüntülendi

Çin’in uzay programı bugüne kadarki en güçlü sıvı yakıtlı motorunun başarılı bir şekilde test etti. Uzun Yürüyüş roket programı için tasarlanan bu motor, 500 tonun üzerinde toplam itme kuvveti üreterek ülkenin uzay yolculuğu hedefleri için önemli bir kilometre taşı oldu.

En güçlü uzay motoru için testler yapıldı

YF-100 kerolox motorunun bu en son versiyonu, yenilikçi geri pompalama teknolojisi sayesinde kompakt bir tasarıma sahip. Bu, roketlerde taşıma kapasitesinin artmasına olanak tanıyarak daha ağır yüklerin ve daha iddialı görevlerin önünü açıyor. Çalıştıracağı spesifik roket modeli gizli kalırken CASC, bu yıl piyasaya çıkacak Uzun Yürüyüş fırlatma aracında kullanıldığını doğruladı.

Bu atılım, ABD uzay programının da büyük ilerlemeler kaydettiği küresel uzay yarışının ortasında meydana geliyor. ABD uzay ajansı NASA, yaklaşmakta olan ay ve Mars görevlerine hazırlık amacıyla Uzay Fırlatma Sistemini (SLS) aktif olarak modernleştiriyor. Halen yapım aşamasında olan SLS Blok 1B’nin amacı, yük kapasitesini artırmak ve ağır ay ekipmanlarını ve personelini taşımak.

Bu test, küresel uzay ortamındaki teknik spesifikasyonlardan daha önemli bir değişikliği temsil ediyor. Kuşkusuz Çin, uzay teknolojisinde hızlı atılımlar yapıyor ve hedefleri giderek daha belirgin hale geliyor. Çin, 2030 ve sonrasında aya ulaşmayı planlıyor ve ABD’nin uzay geliştirmedeki hakimiyetine agresif bir şekilde karşı çıkıyor.

Başarılı ateşleme testi, dünya çapında uzay rekabetini hızlandırırken aynı zamanda Çin’in uzay programı için de büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu güçlü yeni motorlar, uzay araştırmalarında önemli bir konum için rekabet eden her ülkenin yeteneklerinde büyük bir ilerlemeye işaret ediyor. Bu motorların tam olarak hangi görevleri mümkün kılacağı belli değil ancak kesin olan bir şey var. Çin ve ABD, insanlı uzay araştırmalarının sınırlarını zorlamak için birlikte çalışırken, önümüzdeki yıllar şiddetli rekabet ve inovasyonla karakterize edilecek.

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