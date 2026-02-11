  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz Muhittin Böcek hakkında son dakika kararı! İstenen ceza belli oldu Akit gündeme taşıdı yanlıştan dönüldü! Satanist konsere Halk TV avukatlığı Epstein’in adasındaki şeytani sır deşifre oldu: Siyonist seçkinlerin Baal tarikatı ayinlerinde çocuklara yönelik sapkın vahşet! Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var" Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..! Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu 32 milyar dolarlık dev satın almaya AB onayı! Google, Wiz’i resmen bünyesine katıyor
Ekonomi Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!
Ekonomi

Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş, yılın ilk ayında da devam etti. Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin ocak verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam edildi.

TÜFE'deki artış geçen aydaki yüzde 0,8'lik yükselişe kıyasla yavaşlarken ÜFE'deki azalma geçen ayki yüzde 1,9'luk düşüşe göre daha hafif oldu.

Tüketici fiyatları ocakta yıllık bazda yüzde 0,2 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,8 oldu. Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,7, enerji fiyatları yüzde 5 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor. Tüketici fiyatları 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA GERİLEME

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ocakta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşüş kaydetmişti.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor
THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor

Seyahat

THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23