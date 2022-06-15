Çin ekonomisi, Kovid-19’un yaralarını sarmaya çalışıyor

YENİ AKİT ANKARA

Dünyada Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü, salgının en son etkisi altında bulunan Çin’in ekonomisi, salgın koşullarının yaralarını sarmaya çalışıyor. Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bu sabah düzenlenen basın toplantısında, mayıs ayında yurt içinde salgını önleme ve kontrol durumunun genel olarak düzeldiği, üretim talebinin kademeli olarak toparlandığı, istihdam durumu ve mal fiyatlarının istikrara kavuştuğu ve ulusal ekonominin toparlanma ivmesi gösterdiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün yayınlanan verilere göre, mayıs ayında tüketim mallarının toplam perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşerken, ulusal sabit kıymet yatırımı geçen aya göre yüzde 0,72 arttı, toplam mal ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 9,6 arttı ve belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi kuruluşlarının katma değeri yıllık yüzde 0,7 yükseldi.

Ekonomide toparlanma çabası

Ocak-mayıs aylarında ulusa sabit yatırımı yıllık yüzde 6,2 artarken sosyal tüketim mallarının toplam perakende satışları yıllık yüzde 1,5 düştü. Toplam mal ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 8,3 arttı ve belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 yükseldi. Ülke çapında şehirlerde ve kasabalarda 5,29 milyon yeni istihdam sağlandı.