Çin düşünce gücüyle robot kontrolüne başladı!

Çin’de İleri Beyin Araştırmaları ve Akıllı Teknolojiler Merkezi (CEBSIT), beynine yerleştirilen beyin–bilgisayar arayüzü sayesinde bir hastanın sadece düşünce gücüyle robotları kontrol etmeyi başardığını açıkladı.

Çin, “telepati” hayalini gerçeğe dönüştürdü. CEBSIT’in duyurusuna göre, insanlar artık düşünce gücüyle robotları kontrol edebiliyor.

Merkez, boynun altı tamamen felçli olan ve üç yıldır bu durumda bulunan bir hastanın, dünyada ilk kez, beynine yerleştirilen beyin–bilgisayar arayüzü sayesinde birden fazla yardımcı robotu istikrarlı ve pratik biçimde kontrol edebildiğini bildirdi.

Hasta, daha önce mümkün olmayan yeni yetenekler kazandı. Yemek siparişi verebilir, bir robot köpeği karşılayabilir, ücretli bir işte çalışabilir ve yaşadığı mahallede yürüyüş yapabilir hale geldi. Tüm bunlar, 2022’den bu yana ağır omurilik hasarı bulunmasına rağmen gerçekleşti.

Bu gelişme, Neuralink şirketinin ortaya attığı ve insanların cihazları düşünce yoluyla kontrol etmesini hedefleyen telepati fikrinin hayata geçirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Neuralink henüz erken aşamalarda olup hastaların eğitimi video oyunları oynamak ya da su içmek gibi sınırlı faaliyetlerle yürütülürken, Çin bu teknolojiyi fiilen günlük hayata uygulama aşamasına taşıdı.

Bu çerçevede, CEBSIT’in bilimsel sorumlusu akademisyen Bu Mumin, beyne yerleştirilen elektrotların uzun vadeli güvenliği ve istikrarının yanı sıra, sinyallerin kaydedilmesi ve çözümlenmesindeki yüksek doğruluğu teyit etti. Bu adımların, beyin–bilgisayar arayüzlerinin pratik tıbbi uygulamalara geçişi için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Hasta, bir düşme sonucu omurilik yaralanması geçirdi ve bu olay boynun altının tamamen felç olmasına yol açtı. Bir yıllık geleneksel rehabilitasyonun ardından, istemli hareketleri yalnızca baş ve boyunla sınırlı kaldı. 20 Haziran 2025’te, Şanghay’daki Fudan Üniversitesi’ne bağlı Huashan Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla WRS01 beyin–bilgisayar arayüzü beynine yerleştirildi.

CEBSIT’e göre, yerleştirilen arayüz iki ana bölümden oluşuyor: algılama ünitesi ve veri işleme ünitesi.

Çapı 5–8 milimetre olan algılama ünitesi, esnek elektrotlar kullanılarak beyne yerleştiriliyor.

Ardından cerrah, veri işleme ünitesinin çipini sabitlemek için kafatasında 3–5 milimetrelik bir kanal açıyor.

Hasta, kablosuz güç kaynağı ve sinyal alıcısı içeren bir “kask” takıyor. Bu sistem, kask ile implant arasında güvenilir bir etkileşim sağlıyor ve elektrotlar otomatik olarak bağlantı kuruyor.

İki haftalık eğitimin ardından hasta, yalnızca beyin sinyallerini kullanarak bilgisayar imlecini ve tablet gibi cihazları kontrol edebilen ilk kişi oldu. Bu da önceki klinik deneylerin başarısını doğruladı.