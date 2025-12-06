  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Yoğurdun üzerinde biriken o sarımsı önemli. Büyük enerji İçeriğine sahip olan yoğurdun en değerli kısmı altıymış. Cildin daha canlı görünmesine katkı sağlıyor.

#1
Foto - Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Evde yoğurdun kapağını açtığınızda yüzeyde biriken o sarımsı suyu çoğu zaman önemsemeden lavaboya döküyoruz. Oysa uzmanlara göre önmeli bu sıvı yoğurdun en değerli kısmı

#2
Foto - Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Beslenme uzmanları “Yoğurt suyunu dökmek en besleyici kısmı çöpe atmak demek” diyerek uyarıyor. Çünkü bu suyun içinde yüksek oranda B vitamini kalsiyum probiyotik ve protein bulunuyor. Bu içerik hem vücudun savunmasını kuvvetlendiriyor hem de günlük sindirimi kolaylaştırıyor. Birçok kişi yoğurdun suyunu gereksiz bir atık olarak görüp döker. Oysa bu suyun içeriğinde saklı olan sağlık faydaları sizi çok şaşırtacak. Yoğurt suyu, besin değeri yüksek ve çeşitli şekillerde değerlendirilebilen bir bileşendir. Yoğurt suyunu neden çöpe dökmemeniz gerektiğini merak ediyorsanız bu değerli suyun faydalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

#3
Foto - Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Yoğurt suyundaki laktik asit ve probiyotik yapı bağırsak dengesini koruyor. Düzenli tüketildiğinde şişkinlik ve hazımsızlık gibi sık yaşanan problemlerin hafiflemesine yardımcı oluyor. Bağırsak düzeni hassas olanların bu suyu kullanmaları öneriliyor. DAHA SAĞLIKLI DİŞ VE KEMİKLER! Yoğurt suyu, içerisinde bolca kalsiyum ve potasyum barındırır. Böylece onu tüketen insanların kemik ve dişlerinin daha sağlıklı bir yapıda olmasına katkıda bulunur. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesine katkı sunuyor Yoğurt suyunu değerlendirmek isteyenler aslında çok kolay. Ayran yaparken ya da smoothie yaparken karışıma ekleyebilirsiniz. Hamur işlerinde su yerine kullanıldığında ise çok daha yumuşak kıvam elde edebiliyorsunuz. SİNDİRİM SÜRECİNİ İYİLEŞTİRİR! Hücre yenilenmesine katkıda bulunarak metabolik faaliyetlerin daha hızlı olmasına yardımcı olur. Daha iyi bir sindirim süreci sağlayarak kişideki kabızlık gibi sorunları yok eder. Kansere yakalanmamak için bolca yoğurt suyu tüketmenizde fayda var. Yoğurt suyu, içerisindeki bakterilerin antikanser etkiye sahip olması ile kanserin birçok türüne karşı kalkan görevi üstlenir ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

#4
Foto - Yıllardır bilmeden meğer çöpe atıyorduk: Yoğurdun en değerli kısmı altı! Yoğurdun suyunu dökmeyin

Kısaca: Yoğurdun üzerinde biriken suyu çoğu zaman farkında olmadan lavaboya veya çöpe dökeriz. Ancak, bu suyun içerdiği besin değerleri sayesinde sağlığa oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı. Yoğurt suyunu çöpe atmak yerine, günlük beslenme rutininize dahil ederek vücudunuza birçok fayda sağlayabilirsiniz.

