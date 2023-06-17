  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayırsever iş insanından taktir toplayan hareket: Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi! Moral verdi

Neler çıktı neler! HDP Okmeydanı binasına operasyon

Türkiye'ye yerleşen Roman Abramoviç'le ilgili şok belge! Devlet ihalelerini almak için bakın ne yapmış

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Melek Mosso konseri sonrası görevinden istifa etti! Gündem olmuştu

CHP’li gazeteciden açık itiraf! CHP paralı trol ordusu besliyor

50 yıllık fuarcılık birikimi Libya'ya! Dünya iflas ile boğuşurken... Türk şirkete emanet

60 yıllık otomotiv devi ilan etti! Porsche 60 yıllık logosunu değiştirdi: Logo artık böyle kalacak

CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

Yer: Karabük! Sınav saatini kaçıran aday bakın ne yaptı

50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!
Ekonomi Çin devlet yetkilileri apar topar İstanbul’a geldi! Türkiye'de yapmak için talip olduklarını duyurdular
Ekonomi

Çin devlet yetkilileri apar topar İstanbul’a geldi! Türkiye'de yapmak için talip olduklarını duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-06-17 20:33:00 - 2023-06-17 20:40:25
Çin devlet yetkilileri apar topar İstanbul’a geldi! Türkiye'de yapmak için talip olduklarını duyurdular

Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi, üçüncü nükleer santral için Türkiye'de görüşmeler yapma kararı aldı.

Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC), Türkiye’de kurulması planlanan üçüncü nükleer enerji santrali projesi için görüşmeler yapmak amacıyla Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi'ne katılacak.

Dünyada da birçok ülkede yatırımı bulunan Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC), tedarik zincirine Türk firmalarını katmak için İstanbul’da düzenlenecek 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES’e katılacak. 46 ülkede faaliyet gösteren, 130 binin üzerinde çalışanı bulunan SPIC firması temsilcileri, üçüncü nükleer santral projesi için ikili görüşmelerde bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen NPPES, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Dünyanın sayılı nükleer enerji etkinliklerinden biri kabul edilen NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (New Nuclear Watch Institute - NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (Association of Organizations of the Construction Complex of the Nuclear Industry - ACCNI) tarafından da destekleniyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23