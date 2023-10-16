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Dünya Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına boğuldu: 5 yaş altı kafası olmayan çocuklara şahit oldum!
Dünya

Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına boğuldu: 5 yaş altı kafası olmayan çocuklara şahit oldum!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:52:00 -
Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına boğuldu: 5 yaş altı kafası olmayan çocuklara şahit oldum!

Çin Devlet Televizyonu CGTN muhabiri Noor Harazeen El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin önünden yaptığı yayında İsrail'in yaptığı katliamı gözyaşları içinde anlattı. "Kendi gözlerimle gördüm ki, 5 yaşın altında kafası olmayan en az 10 Filistinli çocuk vardı." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayboldu.

Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken; İsrail katliamına şahit olan Çin Devlet Televizyonu CGTN muhabiri Noor Harazeen El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin önünden yaptığı yayında duygularına hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan muhabir, "Kendi gözlerimle gördüm ki, 5 yaşın altında kafası olmayan en az 10 Filistinli çocuk vardı." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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