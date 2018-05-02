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Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...

Çin Devlet Radyosu CRI TÜRK Ankara muhabiri Sinan Onuş, CHP'nin muhalefete aday olarak Aziz Sancar'ı önerdiği yönünde iddiaların olduğunu söyledi. Onuş, aday olarak Sancar'ın duyurulması halinde şaşırılmaması gerektiğini ifade etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...

Çin Devlet Radyosu CRI TÜRK Ankara muhabiri Sinan Onuş, Kamil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu “Manşet” programında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Onuş, programda “CHP de Cumhurbaşkanı adayı 4 Mayıs Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak. Bu arada CHP adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar ise sürüyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri üzerindeki tartışma devam ediyor” dedi.

“SANCAR'IN ADI ADAY OLARAK AÇIKLANIRSA ŞAŞIRMAMAK GEREKİYOR”

Onuş, CHP’nin adayıyla ilgili çarpıcı iddiayı şöyle aktardı:

Bu arada birkaç gündür kulislerde başka bir isim konuşuluyor. İddiaya göre CHP, muhalefete aday olarak Aziz Sancar'ın adını önerdi. Yine iddiaya göre Amerika'da yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ilk teklifte adaylığı kabul etti ancak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının öne çıkması sonrası Sancar beklemeye başladı.

Hem Gül hem de Sancar adı üzerinde İYİ Parti ortak aday teklifini kabul etmeyince CHP kendi adayına yöneldi. Bu amaçla CHP'nin Aziz Sancar'a tekrar teklif götürdüğü, Sancar'ın teklifi düşüneceğini söylediği belirtiliyor. CHP'nin ise adaylığı kabul etmesi için Aziz Sancar'la temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında. Şu an için Sancar teklifi kabul etti mi, net bir şey yok. CHP'nin adayını açıklamak için bu kadar süre beklemesinin nedeninin de bu olduğu kaydediliyor. Cuma günü CHP adayını açıklarken Sancar'ın adı aday olarak açıklanırsa şaşırmamak gerekiyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
  1. Yalova
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  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. CHP'nin adayı
  6. aziz sancar
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