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Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’de

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore ziyaretine bugün başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’de

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore ziyaretine bugün başladı.


Başkent Pyongyang’a ulaşarak Kuzey Kore’deki temaslarına başlayan Xi Jinping, havaalanında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından törenle karşılandı. Xi ile Kim daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Çin’den Kuzey Kore’ye devlet başkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaret kapsamında, bölgenin nükleerden arındırılması ve yaptırımlar gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Xi’ye ziyaretinde eşi Peng Liyuan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin Komünist Partisi’nin dışişleri şefi Yang Jiechi ile ülkenin ekonomik planlamadan sorumlu organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng’in aralarında bulunduğu önemli isimler eşlik ediyor.


Ziyaret, Xi Jinping’in önümüzdeki hafta Osaka’da düzenlenecek G20 esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile yapması muhtemel görüşme öncesi gerçekleşmesi nedeniyle de önem taşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
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