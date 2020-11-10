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Aktüel Çin Devlet Başkanı Şi, DSÖ'nün desteklenmesi çağrısında bulundu
Aktüel

Çin Devlet Başkanı Şi, DSÖ'nün desteklenmesi çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:52:51 -
Çin Devlet Başkanı Şi, DSÖ'nün desteklenmesi çağrısında bulundu

ANKARA (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkisini hızla artırmasına ilişkin, "Dünya Sağlık Örgütü’nün hayati liderlik rolünü desteklemeli, salgının siyasileştirilme veya yanlış şekilde etiketlenme girişimine karşı çıkmalıyız." dedi.

Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderliğinde video konferans yoluyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderleri Konseyi 20. Toplantısı'na başkent Pekin'den katıldı.

Dünyanın, Kovid-19 salgının yeniden hızlanması nedeniyle bir türbülansa girdiğine dikkati çeken Şi, ülkesinin ŞİÖ üyelerinin Kovid-19 aşı taleplerine yönelik olumu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti.

Tüm ülkelerin salgının önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda birbirlerini desteklemesi gerektiğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, salgının takibi, bilimsel araştırma ve afetle mücadele konularında karşılıklı dayanışmanın önem taşıdığını kaydetti.

 Kovid-19’un hala devam eden bir tehdit olduğuna işaret eden Şi, salgına karşına ülkelerin en güçlü silahı olan "dayanışma ve iş birliğini" kullanması gerektini ifade etti.

Şi "Dünya Sağlık Örgütü’nün hayati liderlik rolünü desteklemeli, salgının siyasileştirilme veya yanlış şekilde etiketlenme girişimine karşı çıkmalıyız. Aynı şekilde siyasi virüse karşı da birlikte direnmeliyiz." dedi.

Güvenlik ve istikrarın ülkelerin kalkınması içi ön şart olduğunu belirten Şi, "Bölgemizde, tehdit ve sınamaların tüm formlarına etkin şekilde hitap eden ortak, kapsamlı, iş birlikçi sürdürülebilir güvenlik vizyonuyla hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Şi, ŞİÖ üyesi her ülkenin siyasi güvenliğini ve sosyal istikrarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini vurgulayarak "Herhangi bir gerekçe altında dış güçlerin, ŞİÖ ülkelerinin içişlerine müdahale etmesine kesinlikle karşı çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

- Çin’in dünyaya, dünyanın Çin’e ihtiyacı var

Şi ayrıca Çin’in dışa açılım politikasına yönelik, ülkesinin kalkınmasının dünyadan ayrı bir şekilde olmayacağını, refah için dünyanın Çin'e, Çin'in dünyaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karşılıklı çıkar ve kazan-kazan odaklı açılım stratejisini takip edeceklerini belirten Şi, tüm ülkeleri Çin’in kalkınma fırsatlarından yararlanmaya, iş birliğini aktif şekilde derinleştirmeye davet etti.

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